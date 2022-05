Concert à la chapelle Saint-Antoine

Concert à la chapelle Saint-Antoine, 2 juillet 2022, . Concert à la chapelle Saint-Antoine

2022-07-02 – 2022-07-02 Concert de musique, chant avec le groupe Keltia. Organisé par l’association Les Amis de St Antoine de Plouézoc’h. Concert de musique, chant avec le groupe Keltia. Organisé par l’association Les Amis de St Antoine de Plouézoc’h. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville