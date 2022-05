Concert à la Chapelle: Duo Marie Luce Groleau et Didier Hamon Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: 22400

Saint-Alban

Concert à la Chapelle: Duo Marie Luce Groleau et Didier Hamon Saint-Alban, 19 août 2022, Saint-Alban. Concert à la Chapelle: Duo Marie Luce Groleau et Didier Hamon Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Saint-Alban

2022-08-19 – 2022-08-19 Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques

Saint-Alban 22400 Duo Marie Luce GROLEAU et Didier HAMON. Marie Luce 1er prix de flûte et de musique de chambre, première flûte solo de l’orchestre de Fougères, également diplômée de musique ancienne

Didier a obtenu en guitare deux premiers prix avant de poursuivre ses études à l’Ecole Normale de musique de Paris

Ils présentent un voyage musical à travers l’Europe à l’époque baroque, de l’Argentine du XXème siècle en passant par l’Espagne de la fin du XIXème, conclu par un retour à leur culture bretonne avec ses contes et légendes Libre participation associationcompagnonsstjacques22400@orange.fr +33 6 78 91 13 80 Duo Marie Luce GROLEAU et Didier HAMON. Marie Luce 1er prix de flûte et de musique de chambre, première flûte solo de l’orchestre de Fougères, également diplômée de musique ancienne

Didier a obtenu en guitare deux premiers prix avant de poursuivre ses études à l’Ecole Normale de musique de Paris

Ils présentent un voyage musical à travers l’Europe à l’époque baroque, de l’Argentine du XXème siècle en passant par l’Espagne de la fin du XIXème, conclu par un retour à leur culture bretonne avec ses contes et légendes Libre participation Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Saint-Alban

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 22400, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Ville Saint-Alban lieuville Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Saint-Alban Departement 22400

Saint-Alban Saint-Alban 22400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-alban/

Concert à la Chapelle: Duo Marie Luce Groleau et Didier Hamon Saint-Alban 2022-08-19 was last modified: by Concert à la Chapelle: Duo Marie Luce Groleau et Didier Hamon Saint-Alban Saint-Alban 19 août 2022 22400 Saint-Alban

Saint-Alban 22400