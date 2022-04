Concert à la Chapelle du Parc de Wesserling Chapelle du Parc de Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

le dimanche 22 mai à 16:00

La Chapelle du Parc de Wesserling ouvre ses portes dimanche 22 mai, l’occasion de découvrir la belle musicalité de son orgue Walcker qui date de 1868. Au clavier, Eric Kuenemann, vous proposera des œuvres de compositeurs connus tels que Bach, Haydn, Mozart, Boely, Lefebure Wely et Schumann. Alors que l’été se profile, nous vous invitons à partager un moment de méditation musicale. **Dimanche 22 mai de 16h à 17h** **Entrée libre**

Chapelle du Parc de Wesserling rue du parc wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00

