Concert à la Chapelle de Saint Nizier d'Uriage Saint-Martin-d'Uriage, 18 septembre 2021, Saint-Martin-d'Uriage. Concert à la Chapelle de Saint Nizier d'Uriage 2021-09-18 18:00:00

Saint-Martin-d’Uriage Isère Concert de musique baroque en la chapelle de Saint-Nizier d’Uriage

Au programme :

Lamenti & madrigali de Jean Baptiste Lully (1632-1687) et Luigi Rossi (1597-1653) info@uriage-les-bains.com +33 4 76 89 10 27 http://www.uriage-les-bains.com/ dernière mise à jour : 2021-09-09 par

