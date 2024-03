Concert à la chapelle de Ploudiry Trio BEO (musique irlandaise) Ploudiry, vendredi 28 juin 2024.

Concert à la chapelle de Ploudiry Trio BEO (musique irlandaise) Ploudiry Finistère

Trois bretons qui se sont approprié la musique irlandaise et interprètent leurs propres compositions et arrangements. Yoann an Nedeleg, fondateur du groupe précise : Notre musique est gaie, légère, vivante. Elle nous permet de faire vivre un patrimoine et de l’ouvrir, l’enrichir . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-28 20:00:00

Chapelle St Antoine

Ploudiry 29800 Finistère Bretagne

L’événement Concert à la chapelle de Ploudiry Trio BEO (musique irlandaise) Ploudiry a été mis à jour le 2024-03-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS