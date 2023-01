Concert à la Chapelle de la Madeleine Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

Château-Thierry

Concert à la Chapelle de la Madeleine Château-Thierry, 5 mars 2023, Château-Thierry . Concert à la Chapelle de la Madeleine Château-Thierry Aisne

2023-03-05 – 2023-03-05 Château-Thierry

Aisne 10 10 L’association Piano, Château & Co vous invite à découvrir Bartu Elçi-Özsoy / Clément Caillier (Violon, Compositeur, Chef d’Orchestre / Piano), à l’occasion d’un concert à la Chapelle de la Madeleine, le dimanche 5 mars 2023, à 17h. Consultation de la biographie sur https://www.bartuelciozsoy.com/ L’association Piano, Château & Co vous invite à découvrir Bartu Elçi-Özsoy / Clément Caillier (Violon, Compositeur, Chef d’Orchestre / Piano), à l’occasion d’un concert à la Chapelle de la Madeleine, le dimanche 5 mars 2023, à 17h. Consultation de la biographie sur https://www.bartuelciozsoy.com/ +33 3 23 84 86 86 Château-Thierry

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Château-Thierry Aisne Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

Concert à la Chapelle de la Madeleine Château-Thierry 2023-03-05 was last modified: by Concert à la Chapelle de la Madeleine Château-Thierry Château-Thierry 5 mars 2023 Aisne Château-Thierry Château-Thierry, Aisne

Château-Thierry Aisne