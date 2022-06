Concert à la Chapelle: Compagnie Art Lyrique

Concert à la Chapelle: Compagnie Art Lyrique, 22 juillet 2022, . Concert à la Chapelle: Compagnie Art Lyrique

2022-07-22 – 2022-07-22 La COMPAGNIE ART LYRIQUE créée en 2021, propose un répertoire varié autour de la musique baroque, d’opérette et de spectacles mis en scène. L’ensemble se produit a capella ou accompagné de musique. Direction Claude Villevieille.

Au programme ; Cantate de Bach, Wenth, Concerto pour violon et hautbois de Bach, Vivaldi dont le Gloria Libre participation La COMPAGNIE ART LYRIQUE créée en 2021, propose un répertoire varié autour de la musique baroque, d’opérette et de spectacles mis en scène. L’ensemble se produit a capella ou accompagné de musique. Direction Claude Villevieille.

Au programme ; Cantate de Bach, Wenth, Concerto pour violon et hautbois de Bach, Vivaldi dont le Gloria Libre participation dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville