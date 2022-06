Concert à la Chapelle: Cantabile

2022-07-08 – 2022-07-08 Ensemble vocal féminin CANTABILE, créé en 2005 sous la direction de Jacqueline CHERPITEL, il est composé de chanteuses enthousiastes et toutes musiciennes confirmées.

Il offre un répertoire d’œuvres sacrées et profanes a capella ou avec l’accompagnement au piano de Claudette Breton-Auffret

Au programme des œuvres de Guy Ropars, de Massenet, Chausson, Mel Bonis,….

dernière mise à jour : 2022-05-19

