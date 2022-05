Concert à la Chapelle: Calypso, 15 juillet 2022, .

Concert à la Chapelle: Calypso

2022-07-15 – 2022-07-15

Jeune ensemble de 4 musiciennes : chanteuses, violoniste, flûtiste à bec, réunies par l’amour des musiques des XVIIème et XVIIIème siècles et en particulier la musique baroque française, italienne, allemande ou anglaise

Le programme est consacré à Elisabeth Jacquet de la Guerre et ses contemporains.

Libre participation

