Mayenne Mayenne Mayenne CONCERT À LA CAROTTE : LA RAYMONDE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

CONCERT À LA CAROTTE : LA RAYMONDE Mayenne, 10 novembre 2021, Mayenne. CONCERT À LA CAROTTE : LA RAYMONDE Mayenne

2021-11-10 – 2021-11-10

Mayenne Mayenne Mayenne Mayenne Pays de la Loire Profitez d’un concert folk rock au bistro créatif ! Un restaurant – café concert, un lieu de vie convivial, des produits bio locaux, une ambiance unique, un cadre calme et authentique au pied du château ! lacarotte.bistrocreatif@gmail.com +33 6 03 03 24 40 Profitez d’un concert folk rock au bistro créatif ! Mayenne

dernière mise à jour : 2021-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville Mayenne