Concert à la Cafêterie du Parc Fellering, 13 mai 2022, Fellering.

Concert à la Cafêterie du Parc Fellering

2022-05-13 18:45:00 – 2022-05-13

Fellering Haut-Rhin Fellering

EUR “Après la Pluie”, musique et petits contes philosophiques.

Un répertoire de musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroque. Des histoire du monde, parfois drôles, parfois mystérieuses et qui nous emportent dans la poésie et la rêverie.

Avec: Alice Villemin, nyckelharpa, conte et Marc Allieri, mandoline, conte.

“Après la Pluie”, musique et petits contes philosophiques. Un répertoire de musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroque. Des histoire du monde, parfois drôles, parfois mystérieuses et qui nous emportent dans la poésie et la rêverie. Avec: Alice Villemin, nyckelharpa, conte et Marc Allieri, mandoline, conte.

+33 7 49 47 92 85

“Après la Pluie”, musique et petits contes philosophiques.

Un répertoire de musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroque. Des histoire du monde, parfois drôles, parfois mystérieuses et qui nous emportent dans la poésie et la rêverie.

Avec: Alice Villemin, nyckelharpa, conte et Marc Allieri, mandoline, conte.

Fellering

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin