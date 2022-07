Concert à La Cabane du bout

Concert à La Cabane du bout, 14 juillet 2022, . Concert à La Cabane du bout



2022-07-14 – 2022-07-14 Situé sur le Port Ostréicole d’Arès, le restaurant La Cabane du bout vous propose une cuisine à base de fruit de mer, dans un cadre dépaysant, typique du Bassin d’Arcachon

Tous les jeudi, le restaurant programme des concerts, en soirée.

