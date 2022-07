Concert à La Cabane de la plage : Je Kill Wood

Concert à La Cabane de la plage : Je Kill Wood, 15 juillet 2022, . Concert à La Cabane de la plage : Je Kill Wood



2022-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-15 23:00:00 23:00:00 Rdv à 21h, à La Cabane de la Plage. Gratuit. Rens : 06 12 68 87 74 Concert Pop éléctro Rdv à 21h, à La Cabane de la Plage. Gratuit. Rens : 06 12 68 87 74 dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville