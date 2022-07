Concert à la Brasserie des Trois Becs: Salga La Luna

Concert à la Brasserie des Trois Becs: Salga La Luna



2022-07-23 – 2022-07-23 EUR 5 5 Salga la luna, c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou.

Du jazz acoustique fougueux y dulce, en alternant mélodies, improvisations et riffs entêtants. Salga la luna vous emmènera là où vous aurez envie de vous laisser aller. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

