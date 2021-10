Brignoles Eglise Saint-Sauveur Brignoles, Var Concert à la bougie « MUSIQUE A LA COUR DE NAPOLEON IER » au pianoforte et violon par Pierre Bouyer et Nicole Tamestit Eglise Saint-Sauveur Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Var

Concert à la bougie « MUSIQUE A LA COUR DE NAPOLEON IER » au pianoforte et violon par Pierre Bouyer et Nicole Tamestit Eglise Saint-Sauveur, 20 novembre 2021, Brignoles. Concert à la bougie « MUSIQUE A LA COUR DE NAPOLEON IER » au pianoforte et violon par Pierre Bouyer et Nicole Tamestit

Eglise Saint-Sauveur, le samedi 20 novembre à 20:30

Sur des musiques de la période du Consulat et de l’Empire (Beethoven, Dussek, Rode, Boieldieu…), dans une ambiance évocatrice des conditions d’éclairage d’époque. Pierre Bouyer est l’un des tout premiers claviéristes français à se passionner pour le pianoforte. En parallèle avec sa carrière de professeur de musique, il a fondé en 1994 avec la violoniste Nicole Tamestit « la Compagnie du pianoforte », ensemble variable sur instruments de la fin du XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle (Mozart, Beethoven et autres).

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Brignoles

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00

