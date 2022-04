Concert “à la bonheur” Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Soirée concert-tapas organisé par le Castel’bar. Début du repas à 19h30.

Début du concert à 21h avec le groupe A la Bonheur : chansons reggae, swing, ska, rock. +33 5 62 55 27 20 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 2 rue Pomadère Castelnau-Rivière-Basse

