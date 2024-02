Concert à la bibliothèque Lignières, vendredi 22 mars 2024.

Concert à la bibliothèque Lignières Cher

Les bibliothèques montent le son ! Retrouvez à la bibliothèque de Lignières le groupe de chant traditionnels à capella et polyphonique Contes et légendes ACANTHES.

Ce trio vocal propose de vous faire découvrir un aspect moins connu du chant traditionnel. Ici, pas de chansons d’amour, de guerre, de travail, ou de bergère, mais des animaux fantastiques, un diable et du rêve. Le concert est gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

Chemin de l’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Concert à la bibliothèque Lignières a été mis à jour le 2024-02-23 par OT LIGNIERES