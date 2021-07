Vercheny Vercheny Drôme, Vercheny Concert « A la Belle Etoile » Vercheny Vercheny Catégories d’évènement: Drôme

Vercheny

Concert « A la Belle Etoile » Vercheny, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Vercheny. Concert « A la Belle Etoile » 2021-07-07 – 2021-07-07

Vercheny Drôme Venez profiter d’un moment festif et retrouver l’esprit guinguette au camping municipal du pont de la Drôme « A la Belle Etoile ». Repas possible sur place, réservation conseillée. Concert à 20h. +33 6 87 32 95 46 http://www.campingmunicipallepontdeladrome.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vercheny Étiquettes évènement : Autres Lieu Vercheny Adresse Ville Vercheny lieuville 44.6991#5.25928