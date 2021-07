Concert à la Basilique Liesse Notre Dame Basilique Notre Dame de Liesse, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Liesse-Notre-Dame.

Concert à la Basilique Liesse Notre Dame

Basilique Notre Dame de Liesse, le dimanche 19 septembre à 16:00

Des moments d’intense émotion vous attendent à l’écoute de ce couple de musiciens (dans la vie et sur la scène) originaire de notre région (Cecilia est née à Bucy les Pierrepont ; Raphaël a grandi à Reims). Raphaël ARNAULT est titulaire de l’orgue historique Sauer de la basilique d’Altenkrempe et dirige la célèbre Schola Saint-Nicolas de Mölln; il se produit en concert dans toute l’Allemagne. En plus de son activité de chanteuse soliste qui l’amène à se produire régulièrement en France et en Allemagne, Cecilia ARNAULT dirige la Kantorei Sankt-Martin de Cleversbrück et le Chœur Sankt Paulus de Hambourg. Ils interpréteront Bach, Berlioz, Mozart, Fauré, Schubert, Vierne.. (Raphaël à l’orgue Merklin et Cécilia comme soliste). Ce concert s’inscrit dans le cadre des « Orgues de l’Aisne en concert » avec le concours de la Fédération Départementale « Les Orgues de l’Aisne ».

Participation libre

Concert par Cécilia et Raphaël ARNAULT

Basilique Notre Dame de Liesse 2 Rue Abbé Duployé Liesse-Notre-Dame Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00