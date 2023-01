Concert à la Basilique : flûte et violoncelle Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Cher

Concert à la Basilique : flûte et violoncelle Châteauneuf-sur-Cher, 8 juillet 2023, Châteauneuf-sur-Cher . Concert à la Basilique : flûte et violoncelle Basilique Notre Dame des Enfants Châteauneuf-sur-Cher Cher

2023-07-08 20:00:00 – 2023-07-08 Châteauneuf-sur-Cher

Cher Pas de prise de réservation. Patricia Chertier et Laure Volpato vous donnent un concert « musique de chambre » en la Basilique Notre Dame des Enfants : flûte traversière et violoncelle. +33 2 48 60 20 41 Marine Baron

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Cher, Cher Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Basilique Notre Dame des Enfants Châteauneuf-sur-Cher Cher Ville Châteauneuf-sur-Cher lieuville Châteauneuf-sur-Cher Departement Cher

Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-cher/

Concert à la Basilique : flûte et violoncelle Châteauneuf-sur-Cher 2023-07-08 was last modified: by Concert à la Basilique : flûte et violoncelle Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 8 juillet 2023 Basilique Notre Dame des Enfants Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher cher

Châteauneuf-sur-Cher Cher