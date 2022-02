Concert à la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne L’association Les Amis de la Basilique vous propose une série de concerts en la Basilique de Saint-Quentin.

La programmation est à venir.

Mais réservez dès à présent les dates suivantes :

– Dimanche 1er mai – 18h

– Dimanche 12 juin – 16h

– Dimanche 3 juillet – 16h

https://lesamisdelabasiliquedesaintquentin.wordpress.com/

Saint-Quentin

