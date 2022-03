Concert à Holnon Holnon Holnon Catégories d’évènement: Aisne

CONCERT I 9 AVRIL

Ne ratez pas ce concert exceptionnel.

Le groupe Trio Par et 100 Chœurs en Hauts de France se produiront le samedi 9 avril à 20h30 à l’espace culturel d’Holnon.

Entrée à tarif unique de 8€.

Réservations au 03.23.09.58.53

+33 3 23 09 58 53

Holnon

