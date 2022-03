Concert à histoires : Une Italie qui chante Aubusson Aubusson, 20 mars 2022, AubussonAubusson.

A 16h, à partir de 6 ans – durée 45 minutes. Tarif unique 5 €. Places limitées, pensez à réserver.

Ses grands-parents, “i nonni”, se sont installés en France après-guerre. Ils ne sont jamais retournés en Italie, mais Jean Métégnier, lui, a multiplié les allers et retours… Sa valise à chaque voyage s’est chargée de souvenirs et d’émotions, de récits et de chansons. Une histoire simple qui se parle et qui se chante, une évocation drôle et nostalgique, tendre et tonique.

