2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 TARBES Place Saint-Jean

Tarbes Hautes-Pyrénées 2 10 EUR A Funtana, c’est l’histoire de trois femmes qui, après des parcours musicaux différents, se sont réunies autour d’un amour commun profond pour la terre de Corse, sa culture, sa musique et ses polyphonies en particulier, dont elles se sont imprégnées avec passion, jusqu’à la source.. Concert proposé avec la participation des élèves du Département de Musiques Traditionnelles > Billetterie en vente à l’accueil du Conservatoire ou sur place le soir du concert conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr TARBES Place Saint-Jean Tarbes

