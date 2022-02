Concert “A Fond d’ Cale” Quettehou, 16 octobre 2022, Quettehou.

Concert “A Fond d’ Cale” Quettehou

2022-10-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-16

Quettehou Manche Quettehou

Mêlant la chanson française, le rock et le folk irlandais, A Fond d’Cale trimbale depuis 2003 ses chansons festives sur les scènes françaises. Portés par des rythmes virevoltants… le violon, l’accordéon et les guitares s’entremêlent habillement, laissant ressortir les émotions et les vibrations d’un public toujours plus nombreux.

