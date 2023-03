Concert : À fleur de peau #2 Dampierre-les-Bois Dampierre-les-Bois Catégories d’Évènement: DAMPIERRE LES BOIS

Doubs Dampierre-les-Bois POUR [2] PIANOS Retrouvailles amicales et complices autour d’œuvres pour [2] pianos qui nous propulsent dans la fête, la danse, mais aussi le rêve et l’émotion ! Au programme : I. Albaniz, J. Brahms…

Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard conservatoire@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 94 77 80 Dampierre-les-Bois

