Concert A Filetta 49, Rue Chape, Marseille (13) Marseille, samedi 13 avril 2024.

CORSIC’AMEN, Lumière et ténèbres dans les jardins de la liturgie corseDans ce programme de chants sacrés, le sextuor masculin donne à entendre des polyphonies à cappella jalonnant depuis des temps immémoriaux, la vie religieuse dans l’île. Des chants les plus archaïques de la tradition orale jusqu’aux propositions écrites les plus contemporaines, ils mettent en relief une mémoire de la lumière, celle de l’espérance tout en rappelant que notre condition d’homme réside dans notre capacité à nous élever par delà les ténèbres…

