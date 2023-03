Concert à Ferrandou Les Espérières Tauriac Catégories d’Évènement: Lot

Lot EUR Clara Orif (soprano), Jack Redman (piano) et Dmytro Fonariuk (clarinette).

Des chansons de Poulenc, Quilter, Ravel, Redman, Schubert et Strauss avec des sonates pour clarinette de Brahms, Poulenc et deux merveilleux compositeurs ukrainiens Demchyshyn et Stankovych. ferrandou

