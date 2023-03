Concert à domicile « The Coudougnans », 25 mars 2023, Saint-Aquilin .

Concert à domicile « The Coudougnans »

Saint-Aquilin Dordogne

2023-03-25 – 2023-03-25

Saint-Aquilin

Dordogne

Concert à domicile : « The Coudougnans » avec Raoul Ficel et Zoé (père et fille) : duo acoustique, simple et authentique, alliant compositions originales et reprises, du blues à la country et au folk.

19h30, lieu révélé au moment de la réservation. Tarif unique : 10 €.

CRAC 05 53 08 05 44

+33 5 53 08 05 44

musique

Saint-Aquilin

