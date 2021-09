Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Concert à domicile : “ça crac… chez moi ” avec Raoul Ficel Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Concert à domicile : “ça crac… chez moi ” avec Raoul Ficel Saint-Astier, 5 septembre 2021, Saint-Astier. Concert à domicile : “ça crac… chez moi ” avec Raoul Ficel 2021-09-05 – 2021-09-05

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier Concert blues à domicile à 16h dans le cadre du festival « ça crac chez moi », avec Raoul Ficel.

« Homme-orchestre » : chant, guitare, harmonica et batterie minimaliste (en partenariat avec Douchapt Blues).

Tarif unique : 10 € / personne. Durée 1 heure.

Le lieu précis sera révélé lors de la réservation.

CRAC 05 53 08 05 44
dernière mise à jour : 2021-08-24

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier lieuville 45.14513#0.52718