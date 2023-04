Concert à deux Violons au Café Mulot Café Mulot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le Café Mulot accueille un duo de violonistes, Léo Dedieu-Anglade et Nicolas Dupin. Evadez-vous à l’écoute de ces musiciens au répertoire classique. Le Café Mulot accueille un duo de violonistes, Léo Dedieu-Anglade et Nicolas Dupin. Evadez-vous à l’écoute de ces musiciens au répertoire classique. Installez-vous avec une boisson chaude, une pâtisserie de votre choix et appréciez un paisible moment au cœur de la place des Vosges. Le dimanche 14 mai à partir de 15h, réservation conseillée. Crédit photo : @ Christopher Nisperos Café Mulot 6, place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.cafe-mulot.com/evenements-blog +33182830380 communication@cafe-mulot.com https://www.facebook.com/cafemulot https://www.facebook.com/cafemulot https://www.cafe-mulot.com/evenements-blog

