Concert à déguster Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Concert à déguster Lambesc, 1 avril 2022, Lambesc. Concert à déguster Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

2022-04-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-01 22:00:00 22:00:00 Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc Une soirée qui s’articulera autour de :

– 3 vins blancs : Côteaux d’Aix-en-Provence, Crozes-Hermitage et Châteauneuf-du-Pape

– 3 Musiciens : Cécile Grassi, alto ; Gauthier Herrmann, violoncelle ; Mathilde Borsarello Herrmann, violon

– 3 compositeurs : J.-S. Bach, F. Schubert et L.V. Beethoven



Un évènement à ne pas manquer ! Eveillez vos sens à l’occasion d’une soirée d’exception, autour de la musique et du vin. contact@chateaudecalavon.com Une soirée qui s’articulera autour de :

– 3 vins blancs : Côteaux d’Aix-en-Provence, Crozes-Hermitage et Châteauneuf-du-Pape

– 3 Musiciens : Cécile Grassi, alto ; Gauthier Herrmann, violoncelle ; Mathilde Borsarello Herrmann, violon

– 3 compositeurs : J.-S. Bach, F. Schubert et L.V. Beethoven



Un évènement à ne pas manquer ! Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Ville Lambesc lieuville Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Concert à déguster Lambesc 2022-04-01 was last modified: by Concert à déguster Lambesc Lambesc 1 avril 2022 Bouches-du-Rhône Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône