Concert à danser – Tascabilissimo Maen Roch, 15 octobre 2021, Maen Roch.

Concert à danser – Tascabilissimo 2021-10-15 – 2021-10-15 Auditorium de l’ESCC 1 rue Albert Camus

Maen Roch Ille-et-Vilaine

Venez découvrir un duo musical !

Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, “Tascabilissimo !” est un petit tour du monde à deux voix et instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique. Une invitation au voyage, une pépite d’énergie. L’une a traversé l’Europe des pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes les deux, re-visitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public, y glissant de ci de là des compositions et des textes originaux.

Pass sanitaire obligatoire.

Durée : 1h

Réservation indispensable.

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07

