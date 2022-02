Concert – À cœur joie accompagné du Chœur Universitaire de Grenoble Jardin du musée de l’Ancien Évêché Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Concert – À cœur joie accompagné du Chœur Universitaire de Grenoble Jardin du musée de l’Ancien Évêché, 4 juin 2022, Grenoble. Concert – À cœur joie accompagné du Chœur Universitaire de Grenoble

Jardin du musée de l’Ancien Évêché, le samedi 4 juin à 19:30

Une dizaine d’enfants entre 8 et 16 ans, membres d’À cœur joie Dauphiné et une cinquantaine de chanteurs du Chœur Universitaire de Grenoble s’unissent pour proposer une représentation a capella autour de la musique européenne, en particulier russe et ukrainienne. Le programme fera également la part belle aux compositions et harmonisations de César Geoffray, résident de la communauté artistique de Moly-Sabata et fondateur du mouvement choral À cœur joie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

chant choral – À cœur joie accompagné du Chœur Universitaire de Grenoble – Dirigés par Anne Laffilhe Jardin du musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T19:30:00 2022-06-04T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Jardin du musée de l'Ancien Évêché Adresse 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Ville Grenoble lieuville Jardin du musée de l'Ancien Évêché Grenoble Departement Isère

Jardin du musée de l'Ancien Évêché Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Concert – À cœur joie accompagné du Chœur Universitaire de Grenoble Jardin du musée de l’Ancien Évêché 2022-06-04 was last modified: by Concert – À cœur joie accompagné du Chœur Universitaire de Grenoble Jardin du musée de l’Ancien Évêché Jardin du musée de l'Ancien Évêché 4 juin 2022 Grenoble Jardin du musée de l'Ancien Évêché Grenoble

Grenoble Isère