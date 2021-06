Concert A Cappella A Bocca Chiusa Plestin-les-Grèves, 10 août 2021-10 août 2021, Plestin-les-Grèves.

Concert A Cappella A Bocca Chiusa 2021-08-10 – 2021-08-10 Porjou Bihan L’improbable café

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

L’ensemble A Bocca Chiusa réunit quatre chanteurs et amis unis par le même amour de la polyphonie a cappella.

La sympathique fantaisie qui lie ces quatre chanteurs les pousse à sortir des sentiers battus et à explorer ensemble les multiples facettes du vaste répertoire propre à leur formation.

Éclectisme des morceaux chantés, humour complice et bonne humeur seront au rendez-vous de ce jeune quatuor dynamique !

+33 6 13 01 72 79 https://limprobable.fr/

