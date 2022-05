Concert à Calviac-en-Périgord Calviac-en-Périgord, 8 mai 2022, Calviac-en-Périgord.

Concert à Calviac-en-Périgord Calviac-en-Périgord

2022-05-08 11:30:00 – 2022-05-08

Calviac-en-Périgord Dordogne Calviac-en-Périgord

A l’occasion des animations organisées par les associations de Calviac-en-Périgord le dimanche 8 mai, le Choeur du Pays de Fénelon donne un concert à 11h30 dans l’église du village. Participation libre.

Au programme de ce concert éclectique dirigé par Lucile Chaminade, 8 chants allant de la Macédoine au Sénégal, d’Arbeau (16° siècle) à Mozart et du Gospel au Jazz.

Le concert sera suivi d’un apéritif offert par la municipalité sur la place de l’église où se déroulera par ailleurs un vide-grenier.

Pour tout renseignement complémentaire : https://www.facebook.com/choeurfenelon

Programme détaillé du concert :

– Sto mi e Milo (chant macédonien)

– Kyrie (Missa Brevis « Pro Humilibus »

– P. RUTG) – Bambali (chant sénégalais)

– Pavane (T. ARBEAU – 16e S)

– Piu non si trovano (W.A. MOZART)

– Everybody sing freedom (Gospel)

– Gerusalemme (Bepi De MARZI)

– Rock my soul (Jazz)

+33 6 15 36 09 18

Choeur du Pays de Fénelon

Calviac-en-Périgord

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT du pays de Fénelon