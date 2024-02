Concert A bord de l’Orient Express Rue Pierre Feutren Paimpol, dimanche 18 février 2024.

L’Orchestre Universitaire de Brest vous embarque à Bord de L’Orient Express ! Sur un des 3 trajets de ce train légendaire, nous voyagerons en musique, de l »Angleterre jusqu’à la Grèce.L’OUB est composé de 80 musiciens de tous âges et de tous horizons étudiants à l’Université Bretagne Occidentale (UBO), étudiants du conservatoire, amateurs et professionnels.Concert proposé par l’APAC.(Armor Philharmonique et Amis de la Culture). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00

Rue Pierre Feutren Eglise ND de Bonne Nouvelle

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

