Concert à bord de l’Hermione Ju’s box Avenue de l’Adour Bayonne, vendredi 12 avril 2024.

Au numéro 12 de l’avenue de l’Adour, à bord du grand carénage de l’Hermione, venez écouter le concert du groupe Ju’s box.

Collectif dynamique et complice en duo, trio et plus, les Ju’s box vous embarquent dans leur univers musical varié de reprises acoustiques folk, po rock et bluesy. Véritable fusion entre feeling et créativité, chaque concert est une expérience unique, une boîte à surprises à découvrir! 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12 20:30:00

Avenue de l’Adour A bord de l’Hermione

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

