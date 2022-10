Concert à bord de l’Hermione: Eolya Bayonne, 14 octobre 2022, Bayonne.

Concert à bord de l’Hermione: Eolya

2022-10-14 – 2022-10-14

Bayonne

Pyrnes-Atlantiques

Eolya, c’est de la musique tribale celtique composée de didgeridoo, vielle à roue, guitare, handpan et Chants. Un artiste qui porte le message des Peuples Premiers et de la nécessité de prendre soin de la terre et du vivant. Un moment de transmission de belles énergies musicales et humaines à bord de L’Hermione !

A bord de L’Hermione, dans le port de Bayonne à Anglet. ( 12, Avenue de l’Adour).

