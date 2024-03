Concert à Aumale Aumale, samedi 6 avril 2024.

Concert à Aumale Aumale Seine-Maritime

20h Rendez-vous à la salle des fêtes d’Aumale

Comédies musicales Starmania, Mamma mia, Emilie Jolie, Hair, Roméo et Juliette, Notre Dame de Paris

Entrée gratuite et ouvert à tous !

Infos 06 02 37 32 45 (Marianne Bayeux)

20h Rendez-vous à la salle des fêtes d’Aumale

Comédies musicales Starmania, Mamma mia, Emilie Jolie, Hair, Roméo et Juliette, Notre Dame de Paris

Entrée gratuite et ouvert à tous !

Infos 06 02 37 32 45 (Marianne Bayeux) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 23:00:00

Salle des fêtes d’Aumale

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concert à Aumale Aumale a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle