Loire-Atlantique La chambre d’hôtes Fleur de Sel renouvelle son invitation à écouter Peter Vizard et Sandy Bonneau en duo de piano à quatre mains le dimanche 2 octobre 2022 à 16h. Peter & Sandy sont deux musiciens passionnés qui partagent leur amour de la musique dans un échange vigoureux où l’écrit prend forme sous leurs doigts. Ils vous présenteront un programme de danses et tangos classiques et originaux. Par moment tendres, par d’autres vifs, les traits qu’ils esquisseront sont à mi-chemin entre musique de chambre et musique symphonique. Ne manquez pas ce rendez-vous avec ces deux musiciens le 2 octobre prochain. Entrée libre sur réservation avec une participation aux frais. brigitte.petit.casagranda@gmail.com +33 6 47 53 17 11 https://fleurdesel-stbrevin.wixsite.com/home Saint-Brevin-les-Pins

