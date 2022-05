CONCERT À 4 MAINS Saint-Brevin-les-Pins, 11 juin 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

CONCERT À 4 MAINS Saint-Brevin-les-Pins

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

C’est une nouvelle proposition qui vous est faite par la chambre d’hôtes Fleur de Sel : Peter & Sandy en concert le 11 juin 2022 à 18h dans un programme de Schubert, Piazzolla, Seiber et Rachmaninoff. Peter Vizard et Sandy Bonneau sont deux musiciens passionnés qui partagent leur amour de la musique dans une explosion contrôlée de son et de lumière musicale autour de la Fantaisie en fa mineur et les danses superbes de Piazzolla et Seiber. nEt Rachmaninoff, que nous n’avons plus besoin de présenter. Le répertoire pour piano à quatre mains est né de la réalisation chez les compositeurs du 19e siècle qu’avec deux pianistes, le son de chambre de l’instrument pouvait être décuplé de façon quasiment symphonique. C’est ce que vous pourrez découvrir avec ces deux musiciens le 11 juin prochain. Entrée libre sur réservation avec une participation aux frais.

brigitte.petit.casagranda@gmail.com +33 6 47 53 17 11 https://fleurdesel-stbrevin.wixsite.com/home

Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-05-13 par