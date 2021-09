Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne, Montpon-Ménestérol Concert à 2 orgues : F. Chapelet et U. Valadeau Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Concert à 2 orgues : F. Chapelet et U. Valadeau Montpon-Ménestérol, 23 septembre 2021, Montpon-Ménestérol. Concert à 2 orgues : F. Chapelet et U. Valadeau 2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 Auditorium San Francisco 6 Rue de Chandos

Montpon-Ménestérol Dordogne Concert à 2 orgues : F. Chapelet et U. Valadeau à l’Auditorium San Francisco à 20h30 : sur réservation, 10 €, 30 pers. max. Concert à 2 orgues : F. Chapelet et U. Valadeau à l’Auditorium San Francisco à 20h30 : sur réservation, 10 €, 30 pers. max. +33 5 53 80 62 63 Concert à 2 orgues : F. Chapelet et U. Valadeau à l’Auditorium San Francisco à 20h30 : sur réservation, 10 €, 30 pers. max. Amis des Orgues de MMM dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Auditorium San Francisco 6 Rue de Chandos Ville Montpon-Ménestérol lieuville 45.00967#0.16599