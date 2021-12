Épinal Épinal Épinal, Vosges CONCERT 7 WEEKS + WHALES AT THE CROSSROADS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONCERT 7 WEEKS + WHALES AT THE CROSSROADS
LA SOURIS VERTE 17 rue des États-Unis
Épinal
2021-12-17

2021-12-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-17 23:30:00 23:30:00 LA SOURIS VERTE 17 rue des États-Unis

13 EUR

Première partie : Whales at the crossroads c’est un groupe Vosgien au style capillaire plutôt compliqué, mais côté musique, ils savent où ils vont. Les fans de Red Fang, Doomriders et Kyuss y trouveront leur bonheur ! 7 WEEKS a commencé à écrire des morceaux à l’époque de Myspace, quand il était exotique de traiter de stoner tout groupe qui faisait du rock lourd un tant soit peu mélodique. Le groupe de Limoges s’est formé seul sur la route. Cette quête les a menés partout en Europe et au Royaume Uni, jouant devant des publics très différents, du Rock for People au Hellfest. En 2011, déjà bien rodés et identifiés comme un groupe de rock très organique, ils surprennent tout le monde avec leur 2eme album en intégrant des sonorités synthétiques et des climats glaçants pour leur ciné-concert sur le film “Dead of Night”. Leur dernier album Sisyphus (janvier 2020) est le résultat de ces années de persévérance : un rock racé, une pierre qu’ils ont amenée tout en haut comme dans le Sisyphe de Camus, pour mieux la regarder retomber … et la remonter. +33 3 29 65 59 92 https://lasourisverte-epinal.fr/agenda/7-weeks/ William Windrestin

LA SOURIS VERTE 17 rue des États-Unis Épinal

