Concert 69DB La Route du Son Billère, vendredi 3 mai 2024.

Concert 69DB La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Également connu sous le nom de Seb, il est un des pionnier anglais de la scène free party, bercé dans les sonorités jungle, drum’n’bass, break, scratches et hardtek. Ancien membre du Sound System Spiral Tribe, il a notamment contribué à développer l’art de l’improvisation en live. Tous ses sets sont 100% improvisés et servent depuis plus de 32 ans les besoins de chaque rassemblement ou événement techno. 5.99 5.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-03

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

L’événement Concert 69DB Billère a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Pau