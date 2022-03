Concert ” 5 siècles de musique chorale a cappella” Lancieux, 24 avril 2022, Lancieux.

Chant choral par L’Atelier Vocal de la Brénadienne, ensemble vocal d’environ 30 choristes.

“La Brénadienne a été créée en 1973 par Lucien Oudin, et s’est développée sous la direction de Thierry Thiébaut.

Elle tient son nom de Brenadum, ancien nom de la ville de Brunoy, dans l’Essonne. D’un chœur d’une vingtaine d’adultes au départ, elle a rapidement multiplié ses effectifs et a fêté ses quarante ans avec un effectif de 200 choristes de toutes catégories d’âges, répartis en 6 groupes.

La Brénadienne était à l’affiche de la soirée de clôture des Choralies 2019 avec le spectacle Welcome to Broadway en compagnie du chœur Solaré. L’Atelier Vocal est un des 4 groupes adultes de la Brénadienne.

Sous la direction de Denis Thuillier, cet ensemble a pour ambition de chanter un répertoire a cappella exigent de la renaissance à nos jours avec un appétit certain pour les musiques des XXème et XXIème siècles. Composé de chanteurs confirmés et autonomes venus des quatre coins de la région parisienne, l’Atelier Vocal de La Brénadienne rayonne partout en France au gré des voyages et des festivals avec un plaisir toujours renouvelé de partager cet amour immodéré pour le chant choral et ses multiples émotions.”

Libre participation.

Dimanche 24 avril 2022 – 15h – Église Saint-Cieux

+33 2 96 86 22 19

