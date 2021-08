Campagne Campagne Campagne, Dordogne Concert : 5 à 7 quartet – Diff Jazz Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Concert avec Diff Jazz : ces quatre musiciens se sont rencontrés au sein de l'ORJAZZ (Orchestre régional du Limousin). Ils font un programme de "Standards" (M. Davis, S. Rollins, C. Haden, O. Perterson…) et quelques compositions personnelles. Tout public – Gratuit Possibilité de pique-niquer avant le concert.

