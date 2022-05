Concert – 30 chansons de Jean FERRAT – Samedi 3 septembre, 3 septembre 2022, .

Concert – 30 chansons de Jean FERRAT – Samedi 3 septembre

2022-09-03 – 2022-09-03

EUR 15 20 SAISON CULTURELLE 2022 – PRIEURE DE MARAST L’Association des Amis du Prieuré de MARAST vous présente le samedi 3 septembre à 20h30 : Concert : 30 chansons de Jean Ferrat avec le Chanteur Yves Sanarens. Oeuvre pour que perdurent les textes et les mélodies d’anthologie de cet artiste disparu, sans chercher à l’imiter car inimitable. nIl le chante respectueusement comme il ressent les chansons, les grands classiques et les autres mélodies moins connues du public de Jean Ferrat afin de faire partager aux spectateurs son émotion et sa ferveur sur ces textes toujours d’actualité et de faire perdurer le répertoire de cet artiste humaniste et poète en parallèle de sa carrière de musicien. Entrée : 20 € – (Tarif réduit 15 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré – gratuit – de 12 ans)

https://bit.ly/3wsk83a

dernière mise à jour : 2022-05-13 par