OT Briance Sud Haute Vienne Vicq-sur-Breuilh

2022-10-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-23 17:00:00 17:00:00 Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh Dimanche 23 octobre 2022 à 15h au Musée Jardins Cécile Sabourdy. Entrée libre (Concert gratuit).

Sur réservation, au 05 55 00 67 73 ou via contact@museejardins-sabourdy.fr Dans le cadre des SAISONS CONTEMPORAINES

« 3 PUISSANCE 2 »

Un programme réunissant trois compositeurs d’aujourd’hui et deux trios inédits.

Ensemble Hope : Armelle Marq (soprano), Frédéric Bousquet (euphone) et Marc-Antoine Millon (euphone basse)

Trio Polycordes : Florantino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Ensemble Hope

• Harmonices Mundi / Venus Epilogue de Frédéric Bousquet (duo Frédéric Bousquet/Marc Antoine Millon)

• Ode à Francisco Salinas de Jean-Michel Hasler

• Sternchenlied II de Bruno Giner

• Antigone de Marc-Antoine Millon

TrioPolycordes

• Bells d’Edith Canat de Chizy (Carillon, Tintement,Tocsin, Volée,Glas)

• TCP17 de Bruno Giner

Ensemble Hope et TrioPolycordes (Créations)

• Ode à Beethoven d’Isabelle Fraisse (poème de Thierry van Eyll)

• Cárceles, de Sirah Martínez Alvares Vicq-sur-Breuilh

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT Briance Sud Haute Vienne

