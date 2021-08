Thionville Thionville Moselle, Thionville CONCERT – 3 ORGANISTES 1 CHANTEUR Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

CONCERT – 3 ORGANISTES 1 CHANTEUR Thionville, 22 août 2021, Thionville. CONCERT – 3 ORGANISTES 1 CHANTEUR 2021-08-22 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-22 Église Saint-Maximin 3 Place de l’église

Thionville Moselle Thionville Membres du bureau des Amis de l’Orgue de Thionville et sa Région – Frédéric MATHIEU, organiste à Audun-le-Tiche et Russange

– Jean-Marc WAGENHEIM, titulaire de l’orgue de l’église d’Hagondange Centre

– Bernard CAPS, baryton

– Raphaële GARREAU DE LABARRE, titulaire de l'orgue de l'église Saint-Maximin de Thionville Œuvres de JS Bach, M. Corrette, LN Clerambault, Pergolese, Verdi, Haendel, Stradella Concert donné au bénéfice de l'association Les Amis de l'orgue de Thionville et sa Région« 1981-2021 »

